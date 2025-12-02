Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι στο Champions League

Ο κρίσιμος αγώνας θα διεξαχθεί στην Αστάνα, σε μια εβδομάδα (09.12.2025, 17:30, Newsit.gr)
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα κομβικό παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, το οποίο θέλει να και “κατακτήσει”, προκειμένου να μείνει… ζωντανός, για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Με ανακοίνωσή του, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οι οπαδοί των ερυθρόλευκων που θα ταξιδέψουν ως την Αστάνα, θα μπορούν να αγοράσουν τα εισιτήριά τους, με την τιμή να είναι 30 ευρώ.

Η ανακοίνωση των Πειραιωτών:

H ΠΑΕ Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική του UEFA Champions League απέναντι στην Kairat Almaty που θα διεξαχθεί στο «Astana Arena» την Τρίτη 09/12/2025 στις 20:30 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει μέσω ίντερνετ www.olympiacos.org από την Τρίτη 02/12 από τις 17:00 έως την Δευτέρα 08/12 16:00 ή έως την εξάντλησή τους).

Για την αγορά τους θα είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

*Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό εισιτηρίου διαρκείας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβαν κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω

*Μη κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας χρησιμοποιώντας την κάρτα φιλάθλου 2025/2026 (όσοι δεν την έχουν μπορούν να την προμηθευτούν από το www.olympiacossfp.gr).

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και ο αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου (διαβατήριο).

Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς. Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλούν ισάριθμα email αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν το εισιτήριο σε μορφή PDF και θα είναι ονομαστικά.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 30€.

