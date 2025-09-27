Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Πάνοπλος για την επιστροφή στις νίκες στη Super League

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει μία απαιτητική εβδομάδα με ένα εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” (18:00, Cosmote Sport 1 HD, live από το NewsIt.gr) και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας Άρσεναλ και ΠΑΟΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει ότι το παιχνίδι με τους Βοιωτούς είναι απαιτητικό, μιας και η ομάδα του κόουτς Παπαδόπουλου βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι και έχει αποδείξει ότι είναι ικανή για όλα.

Ο Ισπανός προπονητής έχει όλα τα δυνατά όπλα του διαθέσιμα, καθώς ο Ροντινέι και ο Ζέλσον Μαρτίνς επέστρεψαν στην ερυθρόλευκη αποστολή, χωρίς ωστόσο να αναμένεται να ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα.

Ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του από αριστερά προς τα δεξιά τους Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια.

Ο Έσε και ο Μουζακίτης θα πάρουν θέση στον άξονα, έχοντας μπροστά τους τον Τσικίνιο. Ο Ποντένσε θα ξεκινήσει στο ένα άκρο της επίθεσης και ο Στρεφέτσα στο άλλο, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αποτελεί την αιχμή του δόρατος.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέσλον Μάρτινς, Γκαρσία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.