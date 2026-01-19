Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μοναδική απουσία ο Μόντε Μόρις

O Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει αύριο (20/01/26, 19:15, Live από το Newsit.gr) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ως μοναδικό απόντα τον Μόντε Μόρις.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε στην τελευταία προπόνηση πριν το Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ, ότι οι υπόλοιποι παίκτες των Πειραιωτών είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση της Euroleague στο ΣΕΦ, ενώ είχε θετικά νέα και για τον Μόντε Μόρις και την επιστροφή του στη δράση.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού υποστήριξε ότι το ιατρικό επιτελείο της ομάδας είναι απόλυτα ικανοποιημένο από την πορεία της αποθεραπείας του Αμερικανού, αλλά απέφυγε να δώσει χρονοδιάγραμμα για την επάνοδό του.