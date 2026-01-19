Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μοναδική απουσία ο Μόντε Μόρις

Σχεδόν «πάνοπλος» ο Ολυμπιακός στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στην προπόνηση (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει αύριο (20/01/26, 19:15, Live από το Newsit.gr) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ως μοναδικό απόντα τον Μόντε Μόρις.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε στην τελευταία προπόνηση πριν το Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ, ότι οι υπόλοιποι παίκτες των Πειραιωτών είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση της Euroleague στο ΣΕΦ, ενώ είχε θετικά νέα και για τον Μόντε Μόρις και την επιστροφή του στη δράση.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού υποστήριξε ότι το ιατρικό επιτελείο της ομάδας είναι απόλυτα ικανοποιημένο από την πορεία της αποθεραπείας του Αμερικανού, αλλά απέφυγε να δώσει χρονοδιάγραμμα για την επάνοδό του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
138
105
96
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo