Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πυροδοτήσει μία βόμβα μεγατόνων, αφού βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, Μαρσέλο.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μαρσέλο, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο 1+1 χρόνων. Όπως αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ, οι Πειραώτες κάνουν αγώνα δρόμου για να κλείσουν τον Βραζιλιάνο και να προλάβουν να τον δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα για τους ομίλους του Europa League.

Ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέρει πως ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει στους ερυθρόλευκους.

Real Madrid legend Marcelo is really close to join Olympiacos. Talks now in progress to join as free agent, it’s imminent. 🚨⚪️🔴🇧🇷 #transfers



Olympiacos have sent paperworks in order to get it done very soon. pic.twitter.com/v0QsQCFf3y