Την αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό (12/3) ματς με την Γουλβς στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, για τη φάση των “16” του Europa League ανακοίνωσε ο Πέδρο Μαρτίνς, με τον Κώστα Φορτούνη να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν.

Tην αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι: Σα, Αλέν, Καραργύρης, Γκασπάρ, Μπα, Σεμέδο, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Σισέ, Παπαδόπουλος, Ελαμπντελαουί, Γκιλιέρμε, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Ξενιτίδης, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Λοβέρα, Μασούρας, Φορτούνης, Ελ Αραμπί.

