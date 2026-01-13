Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Με Νιλικίνα οι Πειραιώτες κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι

Ο Γάλλος γκαρντ επιστρέφει στη δράση, εκτός οι Μόρις και Τζόουνς
Με τον Φρανκ Νιλικίνα στη σύνθεση του θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρτιζάν (14/1, 20:30, NovasportsPrime) και θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα στην Euroleague.

Οι ερυθρόλευκοι αναχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (13/4) για το Βελιγράδι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ενημερώνει πως ο Φρανκ Νιλικίνα βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας. Μαζί στο Βελιγράδι ταξίδεψε και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Εκτός είναι ο τραυματίας Μόντε Μόρις, αλλά και ο Ταϊρίκ Τζόουνς που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ομάδων να μην παίξει στο συγκεκριμένο ματς.

