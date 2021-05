Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος μέσα στα 27 (!) ονόματα που έγιναν γνωστά.

Όλοι μέσα για τον μεγάλο αγώνα του ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον ΠΑΟΚ.

Η τελευταία προπόνηση των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, με τον Πέδρο Μαρτίνς να ανακοινώνει 27μελή αποστολή! Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος προπονήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και μπήκε στις επιλογές του Πορτογάλου τεχνικού.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Σα, Κρίστινσον, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ντρέγκερ, Ανδρούτσος, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος, Καλογερόπουλος, Παπαδόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Χολέμπας, Σουρλής, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Τιάγκο Σίλβα, Μπρούμα, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Βρουσάι, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Κάιπερς, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. 🔴⚪️#Olympiacos #GreekCup #Final #Football #FootballGame​ #SquadList pic.twitter.com/o8VJJEm5xw