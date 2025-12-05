Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Τσικίνιο κόντρα στον ΟΦΗ για τη Super League

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 13η αγωνιστική της Super League (06/12/25, 17:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και ο Μεντιλίμπαρ θα έχει στη διάθεσή του τους Ποντένσε και Τσικίνιο.

Στην αποστολή εκτός από τους Ποντένσε και Τσικίνιο, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους θα είναι και ο Μουζακίτης, που έχει επιστρέψει πλέον από την απονομή του βραβείου Golden Boy Web.

Οι Ρέτσος, Πασχαλάκης και Μπρούνο δε θα αγωνιστούν για τον Ολυμπιακό κόντρα στον ΟΦΗ. Οι δύο πρώτοι είναι τραυματίες, ενώ ο αριστερός μπακ αποτελεί μία μικρή έκπληξη που δε βρίσκεται στην αποστολή των Πειραιωτών.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ελ Κααμπί και Ταρέμι.

