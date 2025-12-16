Ολυμπιακός: Με Ρέτσο η ερυθρόλευκη αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Ηρακλή

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για τον εντός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού, αφήνοντας πίσω του το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός είναι οι Ελ Κααμπί, Μπρούνο που έχουν αποχωρήσει για τις εθνικές τους ομάδες ενόψει του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπως και ο Μπιανκόν.

Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Ντάνι Γκαρθία, τον Ζέλσον Μάρτινς που έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης, όπως και τον Ρεμί Καμπελά, ο οποίος πηγαίνει δανεικός στη Ναντ.

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 16, 2025

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι