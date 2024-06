Ολυμπιακός: Με τέσσερις παίκτες του η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν στο Conference League

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το φετινό Conference League και έχει την τιμητική του στην κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης, με τέσσερις παρουσίες παικτών του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός είχε την UEFA να τοποθετεί τους Νταβίντ Κάρμο, Κώστα Φορτούνη, Ντανιέλ Ποντένσε και Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην κορυφαία ενδεκάδα του φετινού Conference League.

Σε σχήμα 4-3-3 η κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης αποτελείται από τους: Τερατσιάνο (Τερματοφύλακας – Φιορεντίνα), Ντοντό (Δεξί μπακ – Φιορεντίνα), Χράντατς (Δεξί στόπερ – Βικτόρια Πλζεν), Κάρμο (Αριστερό στόπερ – Ολυμπιακός), Μπιράγκι (Αριστερό μπακ – Φιορεντίνα), Βανάκεν (Αμυντικό χαφ – Κλαμπ Μπριζ), ΜακΓκίν (Αμυντικό χαφ – Άστον Βίλα), Φορτούνης (Επιτελικός χαφ – Ολυμπιακός), Μπέιλι (Δεξί εξτρεμ – Άστον Βίλα), Ποντένσε (Αριστερό εξτρέμ – Ολυμπιακός), Ελ Κααμπί (Επιθετικός – Ολυμπιακός).

The 2023/24 Europa Conference League Team of the Season, selected by UEFA’s Technical Observer panel#UECL