Ο Ολυμπιακός κινδύνεψε να χάσει τον καλύτερο του παίκτη από το NBA, αλλά οι Σακραμέντο Κινγκς δεν αναμένεται πια να κάνουν κίνηση για την απόκτησή του, το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ της ομάδας, οι Κινγκς θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την περίπτωση του Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να ασχοληθούν ξανά μαζί του το επόμενο καλοκαίρι, οπότε και θα έχουν περισσότερο χώρο στο ρόστερ τους.

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική ανάρτηση αναφέρει τα εξής: «Οι Σακραμέντο Κινγκς δεν θα φέρουν τον Σάσα Βεζένκοβ για την σεζόν 2022/23. Η ομάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την περίπτωσή του την σεζόν που έρχεται και θα διατηρήσει τα δικαιώματά του, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να τον φέρει την επόμενη σεζόν».

The Sacramento Kings will not be bringing in Sasha Vezenkov for the 2022-23 NBA season, sources say. The team will continue to monitor him in the upcoming season and hold his draft rights and the possibility exists to bring him into next season.