Ολυμπιακός: Μιλουτίνοφ και Πετρούσεφ μπήκαν στις προπονήσεις των «ερυθρόλευκων»

O Νίκολα Μιλουτίνοβ και ο Φίλιπ Πετρούσεβ ενσωματώθηκαν την Τρίτη (27/08/24) στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, με τους δυο Σέρβους να έχουν ένα θερμό καλωσόρισμα από τους συμπαίκτες τους.

Οι «χάλκινοι» Νίκολα Μιλουτίνοβ και ο Φίλιπ Πετρούσεβ έκαναν την πρώτη τους προπόνηση με τον Ολυμπιακό, μια ημέρα μετά την έναρξη της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» με αμφότερους να δείχνουν ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρίσκονται ξανά πίσω στο παρκέ του ΣΕΦ.

Οι δυο Σέρβοι είχαν πάρει μια ημέρα έξτρα άδεια από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, λόγω της παρουσίας τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, γι’ αυτό και η πρώτη του προπόνηση έγινε την Τρίτη και όχι την Δευτέρα.

The Serbians are back!!!



Let’s have a great season! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/oklezvJYik