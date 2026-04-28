Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Οι Πειραιώτες διέλυσαν τους Μονεγάσκους και έκαναν το 1-0 στα πλέι οφ της Euroleague

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 91-70 τη Μονακό στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και θα ψάξει την Πέμπτη (30/04/26, 21:00) να διπλασιάσει τις νίκες του.

Ο Μιλουτίνοφ έκανε μαγική εμφάνιση στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των Πειραιωτών. Είχε 13 πόντους και 10 ριμπάουντ κόντρα στη Μονακό και ήταν ο MVP της αναμέτρησης με 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Τρομερή εμφάνιση και από τον Κόρι Τζόσεφ στη νίκη του Ολυμπιακού. Ο γκαρντ των Πειραίωτων έπαιξε με πάθος κόντρα στους Μονεγάσκους και κατάφερε να δώσει πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του. Είχε 13 πόντους και 4 ασίστ, ενώ είχε και 20 PIR.

Ο αγώνας

Το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα ήταν απόλυτα ισορροπημένο με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι, αφού απαντούσαν η μία στην άλλη. Ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ έκαναν τη διαφορά για την ομάδα του Μπαρτζώκα, που έκλεισε την περίοδο στο -1 από τη Μονακό.

Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν ήταν καλός. Τον επηρέασε μία διακοπή λόγω ενός προβλήματος στον φωτεινό πίνακα του ΣΕΦ. Η Μονακό προσπέρασε στο σκορ (35-36) με τον Οκόμπο, όμως τότε ξύπνησαν οι Πειραιώτες. Με 10-0 σερί έκλεισαν το ημίχρονο στο +9 (45-36) στο ΣΕΦ και πήραν ψυχολογικό προβάδισμα για το δεύτερη ημίχρονο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν σαρωτική στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφεραν να ξεφύγουν στο σκορ με όλους τους παίκτες να είναι παρόντες σε άμυνα και επίθεση. Οι Πειραιώτες στο τέλος της περιόδου ήταν μπροστά 66-51 και ουσιαστικά είχαν κλειδώσει την πρώτη νίκη στη σειρά.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς όλα είχαν κριθεί, όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν σταμάτησαν και έπαιξαν εντυπωσιακό μπάσκετ για να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο στο σκορ. 91-70 ήταν το τελικό σκορ, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει πλέον και μεγάλο ψυχολογικό αβαντάζ στη σειρά των πλέι οφ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γουορντ 2, Βεζένκοβ 20 (5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Πίτερς 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 13 (5/9 δίποντα, 3/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόσεφ 13 (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 13 (3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ).

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (4/9 δίποντα), Μπλόσομγκεϊμ 10 (4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Τάις 6 (3/10 δίποντα, 6 ριμπόυντ), Ντιάλο 15 (5/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Χέιζ 4 (5 ριμπάουντ), Τάρπι 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Στράζελ (0/2 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζέιμς 19 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη).