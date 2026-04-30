Ολυμπιακός – Μονακό: Αποδοκιμασίες για τον Μάικ Τζέιμς στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του (30/4/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) το παιχνίδι με τη Μονακό στο ΣΕΦ, για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με την προθέρμανση να ξεκινάει με… αποδοκιμασίες στον Μάικ Τζέιμς.

Κατά την είσοδό του στο παρκέ του ΣΕΦ για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, ο Μάικ Τζέιμς έγινε αντιληπτός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και άκουσε τα…. γαλλικά του, πριν το ματς με τη Μονακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που στο παρελθόν αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, βρέθηκε στο “στόχαστρο” της κερκίδας των Πειραιωτών, με την ατμόσφαιρα να είναι έτσι κι αλλιώς “καυτή” για ένα ακόμη εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποδοκίμασαν τον Μάικ Τζέιμς στην είσοδο του στο ΣΕΦ, μία ώρα πριν το game 2 Ολυμπιακός – Μονακό!#OlympiacosBC pic.twitter.com/1ZQeUopBFr — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 30, 2026

Το ματς είναι από νωρίς sold out.