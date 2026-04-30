Ολυμπιακός – Μονακό: Η ώρα του game 2 των πλέι οφ και το κανάλι που θα μεταδώσει το ματς της Euroleague

Την ευκαιρία να φτάσει ένα βήμα πριν από την πρόκρισή του στο Final Four της Euroleague έχει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται τη Μονακό στο κατάμεστο ΣΕΦ, στο game 2 της σειράς των πλέι οφ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε πριν από δυο 24ωρα των Μονεγάσκων με 91-70 στο ΣΕΦ και απόψε (30.04.2026) θέλει να κάνει το 2/2 στη σειρά των πλέι οφ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένει να δει εάν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ.

Το Ολυμπιακός – Μονακό θα κάνει “τζάμπολ” στις 21:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4, ενώ θα υπάρξει live ενημέρωσή του από το Newsit.gr.

Το σημερινό πρόγραμμα

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (Novasports 5)

21:00 Ολυμπιακός – Μονακό (Novasports 4)

21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)