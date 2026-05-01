Ολυμπιακός – Μονακό: Η παρακάμερα του αγώνα με το «καμίνι» του ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τη νίκη της βραδιάς με το εντυπωσιακό 94-64 κόντρα στη Μονακό στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και έβαλε “φωτιά” στο ΣΕΦ ενόψει της πρόκρισης στο Final Four της Euroleague.

Μετά το 2-0 κόντρα στη Μονακό, ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία για… σκούπα στο Πριγκιπάτο, ενώ του αρκεί μία νίκη σε τρία παιχνίδια για να πάρει το “εισιτήριο” για τα ματς του τίτλου στο Telekom Center Athens.

Ήταν η εικόνα όμως της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα που οδήγησε σε μία “καυτή” ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ, η οποία κατεγράφη και στην παρακάμερα της αναμέτρησης από το Olympiacos TV.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται πια να βρεθεί για 5η σερί σεζόν στο Final 4 της Euroleague.