Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Ο Μαουρίτσιο Μαριάνι ορίστηκε διαιτητής στο σπουδαίο παιχνίδι του Champions League

Γνωστή έγινε η διαιτητική ομάδα του αγώνα της League Phase του Champions League
Ο Μαριάνι σε αγώνα της Super League (KLODIAN LATO
Ο Μαριάνι σε αγώνα της Super League (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα “τελικό” πρόκρισης με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη League Phase του Champions League και η UEFA ανακοίνωσε ως διαιτητή του αγώνα τον Μαουρίτσιο Μαριάνι.

Έχοντας και εμπειρία από την ελληνική Super League, ο Μαουρίτσιο Μαριάνι θα επιστρέψει στην Ελλάδα για το ματς του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη League Phaese του Champions League.

Βοηθοί του Ιταλού ρέφερι, που ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA, θα είναι οι συμπατριώτες του Ντανιέλε Μπιντόνι, Στέφανο Αλάσιο, 4ος ο Ματέο Μαρκέτι και στο VAR οι Μάρκο Ντι Μπέλο, Λούκα Παϊρέτο. 

