Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Πρώτος «τελικός» των Πειραιώτών, για να ελπίζουν σε συνέχεια στο Champions League

Ο Ολυμπιακός θέλει να ζήσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι υποδέχονται την Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, Newsit.gr, MEGA, Cosmote Sports 2HD), σε ένα… do or die ματς για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός των 5 βαθμών έχει ένα μεγάλο «πρέπει» στις πλάτες τους, θέλοντας μόνο τη νίκη κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Σε περίπτωση απώλειας βαθμών, οι Πειραιώτες θα ελαχιστοποιήσουν τις ελπίδες τους, για να συνεχίσουν να αγωνίζονται στην Ευρώπη, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της League Phase του Champions League.

Σε περίπτωση νίκης μέσα στο sold out «Καραϊσκάκης», οι Πειραιώτες θα παίξουν τα… ρέστα τους, στον εκτός έδρας αγώνα με τον Άγιαξ, στο φινάλε της συγκεκριμένης φάσης του Champions League, προκειμένου να βρεθούν στην πρώτη 24άδα της βαθμολογίας και να αγωνιστούν στα playoffs της διοργάνωσης.

Αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι 29ος (1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες). Η Μπάγερ Λεβερκούζεν βρίσκεται στην 20η θέση με 9 βαθμούς (2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα) δεν έχει ηττηθεί ακόμα εκτός έδρας στο φετινό Champions League, αλλά βρίσκεται σε κακό «φεγγάρι» αφού έχει δυο σερί ήττες στη Bundesliga.

Ο Ολυμπιακός δεν έδωσε αγώνα το σαββατοκύριακο που πέρασε στη Super League, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα. Στο τελευταίο του ματς έχασε εντός έδρας με 2-0 από τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κι αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού.

Θυμίζουμε πως Ολυμπιακός και Μπάγερ Λεβερκούζεν διασταύρωσαν τα ξίφη τους την σεζόν 2002-03, λίγους μήνες μετά την παρουσία των Γερμανών στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ιστορικό ήταν το ματς στη Ριζούπολη με το εκκωφαντικό 6-2, ενώ στην «BayArena» η αναμέτρηση έληξε 2-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Στο αγωνιστικό μέρος, στο επίκεντρο βρίσκεται για τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικό επιστρέφει από τις διεθνείς του υποχρεώσεις και αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή. Ο Μεντιλίμπαρ θα κρίνει εάν ο μεγάλος σκόρερ της ομάδας μπορεί να βοηθήσει έστω ως αλλαγή, μιας και αναμένεται να ξεκινήσει τον Ταρέμι.

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Μπάγερ Λεβερκούζεν, στην κρίσιμη αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Οι Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα θα απουσιάσουν για αρκετές εβδομάδες, με προβλήματα τραυματισμών. Νοκ άουτ επίσης είναι και ο Αφρικανός βασικός στόπερ της ομάδας, Ταπσόμπα, ο οποίος μαζί με τον Φλέκεν αποτελεί βασικότατο στέλεχος των «ασπιρίνων».

Η UEFA όρισε τον Ιταλό elite ρέφερι, Μαουρίτσιο Μαριάνι, για να διευθύνει τον αγώνα. Βοηθοί του είναι οι Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο, τέταρτος διαιτητής ο Ματέο Μαρκέτι, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Μάρκο Ντι Μπέλο και Λούκα Παϊρέτο.