Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Sold out ο «τελικός» των Πειραιωτών στο Champions League

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League (20/01/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, MEGA) και οι φίλαθλοί του εξάντλησαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα το Καραϊσκάκης να είναι κατάμεστο.

Μόνο νίκη θέλει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Λεβερκούζεν για να μείνει ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι φίλοι των Πειραιωτών έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα και λίγες ώρες πριν την έναρξη έκαναν sold out τον «τελικό» πρόκρισης.