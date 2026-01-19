Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Sold out ο «τελικός» των Πειραιωτών στο Champions League

Κατάμεστο, όπως αναμενόταν, θα είναι το «Γ. Καραϊσκάκης»
Ολυμπιακός
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Champions League/ EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League (20/01/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, MEGA) και οι φίλαθλοί του εξάντλησαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα το Καραϊσκάκης να είναι κατάμεστο.

Μόνο νίκη θέλει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Λεβερκούζεν για να μείνει ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι φίλοι των Πειραιωτών έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα και λίγες ώρες πριν την έναρξη έκαναν sold out τον «τελικό» πρόκρισης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
186
107
106
99
94
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo