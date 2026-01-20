Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Στον πάγκο Ελ Κααμπί και Ποντένσε, στα εξτρέμ ο Ροντινέι – Οι ενδεκάδες του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, Newsit.gr, MEGA, Cosmote Sports 2HD) για την 7η αγωνιστική στη League Phase του Champions League και χρειάζεται μόνο νίκη για να ελπίζει σε συνέχεια στη διοργάνωση, μέσω των playoffs.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει στη διάθεσή του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού, αλλά δεν θα ξεκινήσει βασικός (επέστρεψε πριν λίγες ώρες από το… Copa Africa). Στον πάγκο βρίσκεται και ο Ποντένσε, που δεν βρίσκεται σε περίοδο φόρμας, με τον Βάσκο τεχνικό να βάζει τον Ροντινέι στη θέση του και τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας των Πειραιωτών.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, ¨εσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Ταρέμι

Λεβερκούζεν (Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς – Μπαντέ, Άντριχ, Κουάνσα – Βάσκεθ, Γκαρθία, Φερνάντες, Γκριμάλδο – Ποκού, Κοφανέ, Μάζα.

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι: Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπότης, Ποντένσε, Μπρούνο.

Στον πάγκο για τη Λεβερκούζεν οι: Λομπ, Σλικ, Τίλμαν, Αρτούρ, Σικ, Ταπέ, Κούλμπρεθ, Μπελοσιάν