Ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 18 πόντους από την Μπασκόνια για την 7η αγωνιστική της Euroleague αλλά με μία επική ανατροπή στο φινάλε κατάφερε να κάνει… θρίλερ το ματς, για να γνωρίσει τελικά μία ήττα σοκ, 75-74, με καλάθι του Μίλερ στη λήξη.

Με ένα φοβερό τρίτο δεκάλεπτο και τον Κάνααν οδηγό, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε ντέρμπι τον αγώνα με την Μπασκόνια στο τέλος και βρέθηκε να προηγείται με βολές του Λαρεντζάκη, 10 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα. Ο Μίλερ με ένα δύσκολο σουτ όμως, χάρισε στους Βάσκους τη νίκη και “πάγωσε” το ΣΕΦ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γνώρισε έτσι δεύτερη διαδοχική ήττα στη Euroleague και “έπεσε” στο 3-4 στην κατάταξη, ενώ η Μπασκόνια “ανέβηκε” στο 3-4, με τη νέα νίκη της με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς στον πάγκο.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς, αφού μετά από τρία άστοχα τρίποντα, βρήκε σουτ από την περιφέρεια και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα επί της Μπασκόνια. Οι Πειραιώτες “έπνιξαν” τους Βάσκους στην άμυνά τους στα πρώτα 8 λεπτά του αγώνα, διατηρώντας τους σε μονοψήφιο αριθμό πόντων. Μετά από ένα τάιμ άουτ του Ιβάνοβιτς, όμως, η Μπασκόνια αντέδρασε και με φοβερό σερί, μείωσε τη διαφορά σε 26-20 στο 10′.

Η εικόνα δεν άλλαξε όμως ούτε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να έχει πάθε μπλάκ άουτ σε άμυνα και επίθεση. Τίποτα δεν λειτούργησε στο διάστημα αυτό για τους Πειραιώτες και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν έξαλλος στο πάγκο με τους παίκτες του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το επί μέρους σκορ στη δεύτερη περίοδο ήταν 30-9 υπέρ της Μπασκόνια, η οποία βρέθηκε να προηγείται με +18 στο ματς, πριν διαμορφώσει το 35-60 του ημιχρόνου, ο Παπανικολάου με τρίποντο.

Going all the way 💢 @Baskonia I #MagicMoment pic.twitter.com/izSCeJ4mbc