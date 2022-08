Τα σενάρια για τον Μαντί Καμαρά του Ολυμπιακού δεν σταματούν. Ακόμα ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό κάνει λόγο για ενδιαφέρον αγγλικών ομάδων για τον Αφρικανό μέσο των Πειραιωτών.

Σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Πιτ Ορούρκ, η Νιούκαστλ και η Λέστερ εξετάζουν την περίπτωση του Μαντίο Καμαρά.

Ο Ορούρκ τονίζει ότι οι δύο συγκεκριμένες ομάδες της Premier League, είναι ανάμεσα σε μια λίστα πολλών κλαμπ που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Αφρικανό μέσο του Ολυμπιακού.

Ο Καμαρά αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στο επόμενο διάστημα, αφήνοντας πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και που τον άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα δύο παιχνίδια με τον Απόλλωνα Λεμεσού.

