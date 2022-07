Ο μάνατζερ του Πιέρ Κούντε επιβεβαίωσε την παρουσία του στην Αθήνα, την ώρα που ο παίκτης του Ολυμπιακού εμπλέκεται σε μετεγγραφικά “σενάρια”.

Ο Πιέρ Κουντέ απασχολεί αρκετές γερμανικές ομάδες μεταξύ των οποίων και την Μπόχουμ και το γραφείο που τον εκπροσωπεί πόσταρε φωτογραφίες με την παρουσία των ατζέντηδων του παίκτη στην Αθήνα και στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Προφανώς, ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν η συγκεκριμένη “επίσκεψη” του εκπροσώπου του Κούντε έχει να κάνει με το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον παίκτη.

One more summer window market man!! IS Sports 🚀#Olympiakos 🇬🇷#PierreKunde 🇨🇲 pic.twitter.com/KnDgsaX6Vl