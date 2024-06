Ολυμπιακός: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στους «ερυθρόλευκους» μέχρι το 2026

Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου έως το 2026.

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα συνεχίσουν από κοινού με τους Πειραιώτες με ανακοίνωση τους να γνωστοποιούν πως ο έμπειρος τεχνικός θα βρίσκεται στον σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Νωρίτερα ο Ολυμπιακός με μια ανάρτηση του στο twitter είχε προαναγγείλει το συγκεκριμένο γεγονός, ενώ λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση.

