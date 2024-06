Ολυμπιακός: Ο Γιώργος Συριανός μπαίνει κοινός τεχνικός διευθυντής στις ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη σύμφωνα με το Athletic

Ο Γιώργος Συριανός εμφανίζεται να είναι το νέο πρόσωπο που θα παίξει ρόλο στον Ολυμπιακό, αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη (Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γνωστού αθλητικού σάιτ “The Athletic”, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναμένεται να τοποθετήσει τον Γιώργο Συριανό, ως καθολικό τεχνικό διευθυντή και στους τρεις συλλόγους.

Ο Ελληνογερμανός, γεννήθηκε στη Στουτγκάρδη και ήταν επικεφαλής αναλυτής στην ομώνυμη ομάδα από το Φεβρουάριο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2021, πριν μετακομίσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

George Syrianos, important figure behind the scenes at Nottingham Forest, is now the #NFFC global technical director.



Syrianos will also help to shape Evangelos Marinakis’ other clubs – Olympiacos of Greece and Rio Ave of Portugal.@TheAthleticFChttps://t.co/awBuwwAcmd