Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Γκονθάλο Άβιλα Γκορδόν, με τον Ισπανό μπακ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας τριών ετών.

Ο Άβιλα αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Χάντερσφιλντ στην Αγγλία και συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό μέχρι το 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γκονζάλο Άβιλα στα «ερυθρόλευκα»! / @gnzavila in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #GonzaloAvila #WelcomeAvila #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/JoSWl0fjED