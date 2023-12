Ο Ολυμπιακός δεν έχει ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις μέχρι τις 3 Ιανουαρίου και οι παίκτες του έχουν το χρόνο και για μία σειρά από… διαφορετικά video, με τον Κώστα Φορτούνη να πρωταγωνιστεί στο πιο πρόσφατο, με σχόλια για τους συμπαίκτες του.

Στο video που δημοσίευσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media, ο Κώστας Φορτούνης περιγράφει με μία λέξη τους συμπαίκτες του, αλλά και τον εαυτό του. Ξεχωρίζουν οι “φονιάδες” Ελ Αραμπί και Ελ Κααμπί, ο “σούπερμαν” Ποντένσε και ο “τρελός” Πασχαλάκης.

Ελ Αραμπί: Φονιάς

Ροντινέι: Παιχτάρα

Μασούρας: Μαχητής

Ρέτσος: Ήρεμος

Ελ Κααμπί: Φονιάς επίσης

Ποντένσε: Σούπερμαν

Έσε: Ποιότητα

Καμαρά: Δύναμη

Πασχαλάκης: Τρέλα

Ντόη: Ταλέντο

Ιμπόρα: Έξυπνος

One word for each player: pic.twitter.com/xtqA7GU65R