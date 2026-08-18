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Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Κρίστιαν Κάσερες έρχεται στην Ελλάδα και ολοκληρώνει τη μετεγγραφή του στους Πειραιώτες

Ετοιμάζεται να βάλει την ερυθρόλευκη φανέλα ο Βενεζουελάνος μέσος
Ο Κρίστιαν Κάσερες
Ο Κρίστιαν Κάσερες με τη φανέλα της Τουλούζ/ (AP Photo/Jon Super)
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Το ερυθρόλευκο μετεγγραφικό ντεμαράζ, συνεχίζεται! Αίσιο τέλος αναμένεται να έχει μια ακόμα μετεγγραφική κίνηση του Ολυμπιακού, με τον Κρίστιαν Κάσερες να… ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Τουλούζ για την απόκτηση του Κρίστιαν Κάσερες, με τη σπουδαία κίνηση να βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και το deal να φτάνει τα 10.000.000 ευρώ. Ο 26χρονος διεθνής μέσος αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας μέσα στο επόμενο 48ωρο, προκειμένου να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του.

Αμέσως μετά, ο παίκτης από τη Βενεζουέλα θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μαζί με τον Φρόιλερ -που έχει ήδη πιάσει δουλειά στον Ρέντη- αναμένεται να αναβαθμίσουν τον Ολυμπιακό στον άξονα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Κάσερες αποτέλεσε βασικότατο γρανάζι της Τουλούζ στο πρωτάθλημα της Ligue 1. Συγκεκριμένα, κατέγραψε 30 συμμετοχές, με 2 γκολ και 3 ασίστ.

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