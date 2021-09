Η οικογένεια του Σακίλ ΜακΚίσικ και του Ολυμπιακού θα μεγαλώσει, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έγινε πατέρας για δεύτερη φορά.

Η σύντροφος του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να εύχεται τα καλύτερα στον Αμερικανό άσο.

Υπενθυμίζεται ότι και το πρώτο παιδί του παίκτη των Πειραιωτών και της συντρόφου του είναι επίσης αγοράκι.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

👶🏾🍼🤗 Congratulations @ShaqInTheBox and Beril! We are really excited that your baby has arrived safe and sound!!! May your baby be blessed with good health, love and laughter!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/EWQZZ5VZUD