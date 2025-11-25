Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα αλλάξει προσέγγιση ούτε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (25.11.2025, 22:00, Newsit.gr) τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, που θα του αφήσει ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μέσω των playoffs.

Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν στον Ολυμπιακό, πέραν της απουσίας του Πασχαλάκη ( αντικαταστάθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Μπότη), ενώ δεν είναι διαθέσιμοι και οι Μάντσα, Καμπελά και Γιαζίτσι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας του, προκειμένου να προσαρμοστεί στο ματς κόντρα στους «μερένχες», κάτι που έκανε και στο ματς στην έδρα της Μπαρτσελόνα αλλά και σε κάθε αναμέτρηση των Πειραιωτών.

Ο Βάσκος τεχνικός θέλει από τους ποδοσφαιριστές του να ακολουθήσουν το πλάνο και να περιορίσουν τα λάθη, έτσι ώστε να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα, τη στιγμή που η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε κακό «φεγγάρι» και έχει αρκετή γκρίνια στο εσωτερικό της.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν αναμένεται να κάνει κάποια έκπληξη στην 11άδα του Ολυμπιακού. Οι Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελ Κααμπί αναμένεται να ξεκινήσουν βασικοί.

Μια αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν αυτή του Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας για να περιορίσει τη δράση του Βινίσιους. Δεν συγκεντρώνει, επίσης, πολλές πιθανότητες να δούμε τον Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή ή τον Ταρέμι πίσω από τον κεντρικό επιθετικό (αναμένεται όμως να έρθουν από τον πάγκο).