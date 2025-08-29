Ολυμπιακός: Ο Ντανιέλ Ποντένσε «πιέζει» την Αλ Σαμπάμπ για τη μεγάλη επιστροφή

Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι “παλεύει” για την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στην ομάδα, με τον ίδιο τον παίκτη να “πιέζει” την Αλ Σαμπάμπ για να του επιτρέψει να “μετακομίσει” στους Πειραιώτες.

Η Αλ Σαμπάμπ αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα και έχει θέσει τον Ντανιέλ Ποντένσε εκτός ομάδας, με τον Ολυμπιακό να έχει πλέον προχωρημένες επαφές με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, για να αγωνιστεί για τρίτη φορά στην καριέρα του με την “ερυθρόλευκη” φανέλα.

Το πολύ υψηλό συμβόλαιο του 29χρονου Πορτογάλου εξτρέμ με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, παραμένει όμως “αγκάθι” για να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή του στον Πειραιά και έτσι γίνονται προσπάθειες και από τις δύο πλευρές για να υπάρξει συμφωνία και να φορέσει ο Ποντένσε ξανά τα “ερυθρόλευκα”.