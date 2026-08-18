Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Πάμπλο Μαφέο κοντά στο δανεισμό στη Βαλένθια

Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού αναμένεται να αποχωρήσει από το σύλλογο πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν
Ο Μαφέο
Ο Μαφέο κόντρα στη Ναϊμέγκεν/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Πάμπλο Μαφέο δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα και σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στη Βαλένθια.

Η συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια για το δανεισμό του Πάμπλο Μαφέο θα έχει και οψιόν αγοράς στα 3.000.000 ευρώ, με το ρεπορτάζ από την Ισπανία να αναφέρει ότι ο δεξιός μπακ θα ταξιδέψει τις επόμενες ώρες για να ολοκληρώσει το deal.

Ο Ολυμπιακός θα βγει ξανά στην αγορά για την απόκτηση δεξιού μπακ, μετά την διαφαινόμενη αποχώρηση του Μαφέο, με το όνομα του Πινέιρο της Φαμαλικάο να παίζει ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα.

Ο Πινέιρο την περασμένη σεζόν σε 29 συμμετοχές στο πρωτάθλημα είχε τρία γκολ και δύο ασίστ, ενώ φέτος έχει ξεκινήσει βασικός στα δύο πρώτα ματς της σεζόν.

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Αθλητικά
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