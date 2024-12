Ολυμπιακός: Ο πανηγυρισμός του Φαλ για το 2/2 στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε δύο νίκες στη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague και μετά τη δύσκολη επικράτηση επί της Άλμπα Βερολίνου, “καλημέρισε” στα social media με πανηγυρικό τρόπο.

Έστω και χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του, ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 σε μία απαιτητική εβδομάδα στη Euroleague και στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη νίκη επί της Άλμπα Βερολίνου, ανέβασε ένα video με τον Μουστάφα Φαλ να πανηγυρίζει.

“Καλημέρα! Η διάθεση που υπάρχει όταν μία απαιτητική εβδομάδα της EuroLeague ολοκληρώνεται με 2 στις 2 νίκες!”, έγραψαν στη σχετική λεζάντα οι Πειραιώτες.





When a demanding Euroleague week is over with 2 out of 2 wins!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/z4eV5XJyTm