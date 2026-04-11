Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο φόρεσε φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου και ευχήθηκε στα ελληνικά για το Πάσχα

Ο Πορτογάλος έδειξε τη σύνδεσή του με την Ελλάδα με ανάρτηση στα social media
Ο Τσικίνιο
Ο Τσικίνιο με τη φανέλα του Ολυμπιακού

Ο Τσικίνιο του Ολυμπιακού απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες ξεκούρασης πριν ξεκινήσει και πάλι η μάχη των πλέι οφ της Super League και το ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό (19/04/26, 21:00) στέλνοντας τις ευχές του για το Πάσχα στους Έλληνες θαυμαστές του.

Με ανάρτηση στο instagram ο Τσικίνιο φορώντας τη νέα φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου μαζί με την κόρη του έστειλε τις ευχές του στα ελληνικά για το Πάσχα, δείχνοντας πως η παρουσία του στον Ολυμπιακό τον έχει κάνει να αγαπήσει τη χώρα μας.

Το story του Τσικίνιο

«Καλό Πάσχα, με υγεία. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους», έγραψε ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού στην ανάρτησή του. Να θυμίσουμε ότι, ο Τσικίνιο τον Φεβρουάριο έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες και θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν να αγωνίζεται στην Ελλάδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
101
53
50
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo