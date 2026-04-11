Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο φόρεσε φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου και ευχήθηκε στα ελληνικά για το Πάσχα

Ο Τσικίνιο του Ολυμπιακού απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες ξεκούρασης πριν ξεκινήσει και πάλι η μάχη των πλέι οφ της Super League και το ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό (19/04/26, 21:00) στέλνοντας τις ευχές του για το Πάσχα στους Έλληνες θαυμαστές του.

Με ανάρτηση στο instagram ο Τσικίνιο φορώντας τη νέα φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου μαζί με την κόρη του έστειλε τις ευχές του στα ελληνικά για το Πάσχα, δείχνοντας πως η παρουσία του στον Ολυμπιακό τον έχει κάνει να αγαπήσει τη χώρα μας.

«Καλό Πάσχα, με υγεία. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους», έγραψε ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού στην ανάρτησή του. Να θυμίσουμε ότι, ο Τσικίνιο τον Φεβρουάριο έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες και θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν να αγωνίζεται στην Ελλάδα.