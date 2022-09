Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει ένα ακόμα μετεγγραφικό “μπαμ”. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει από την Ιταλία, ο Χάμες Ροντρίγκες θα βρεθεί μέσα στην ημέρα στην Ελλάδα, για να υπογράψει στους “ερυθρόλευκους”.

Δεδομένη θεωρούν ξένα ΜΜΕ την άφιξη του Χάμες Ροντρίγκες στον Ολυμπιακό μέσα στις επόμενες ώρες, με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Ραγιάν.

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέκτησε πρόσφατα τον Μαρσέλο, πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται με τον παίκτη και με την Αλ Ραγιάν για να τον φέρει δανεικό. Ο ελληνικός σύλλογος θα ήταν έτοιμος να πληρώσει το 50% του μισθού του παίκτη, δηλαδή 3 εκατομμύρια δολάρια», αναφέρει το γαλλικό footmercato.

Την ίδια στιγμή, ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέρει ότι η υπόθεση του Χάμες Ροντρίγκες στον Ολυμπιακό είναι σχεδόν «τελειωμένη» και απομένουν μονάχα μερικές λεπτομέρειες ώστε να επισημοποιηθεί.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ο Κολομβιανός θα ταξιδέψει σήμερα για την Ελλάδα, με την άφιξη του να αναμένεται εντός της ημέρας. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Χάμες Ροντρίγκες θα φτάσει εντός της ημέρας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεγάλη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό!

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers



If all goes as planned, James will sign later today.



Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV