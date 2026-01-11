Ολυμπιακός: Ο Χρήστος Μουζακίτης στόχος έξι μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να είναι στόχος πολλών μεγάλων ομάδων της Ευρώπης. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εμρέ Κονούρ, είναι στη μεταγραφική λίστα των Μπενφίκα, Πόρτο, Μίλαν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός ζητά τουλάχιστον 40.000.000 ευρώ από τους ενδιαφερόμενους και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τούρκου έχει απορρίψει πρόταση 30.000.000 ευρώ της Πόρτο.

Ο κάτοχος του βραβείου Golden Boy Web 2025 όσο περνάει ο καιρός μαζεύει ακόμα περισσότερες ομάδες στα πόδια του και σίγουρα θα κληθεί να αποφασίσει για το μέλλον του, με το πιο λογικό σενάριο μεταγραφής να είναι το καλοκαίρι, αν βέβαια ο ίδιος και ο Ολυμπιακός το επιθυμούν.

«Τεράστια κούρσα για τον Χρήστο Μουζακίτη. Οι σύλλογοι που ενδιαφέρονται είναι οι: Μπενφίκα, Πόρτο, Μίλαν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός απαιτεί 40 εκατομμυρία ευρώ και έχει απορρίψει πρόταση 30 εκατομμυρίων της Πόρτο όπως και το ενδεχόμενο να τον δώσει δανεικό.

Ο παίκτης θέλει να φύγει τον Ιανουάριο», ανέφερε ο Τούρκος δημοσιογράφος με την αποχώρηση μέσα στον Ιανουάριο να μη φαντάζει ιδιαίτερα ρεαλιστικό σενάριο.