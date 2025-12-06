Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Για την 7η σερί νίκη οι Πειραιώτες κόντρα στους Κρητικούς

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σήμερα (06/12/25, 17:00, Live από το Newsit.gr) τον ΟΦΗ στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” για την 13η αγωνιστική της Super League, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με 6 συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα στη Super League, ο Ολυμπιακός είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία, αλλά ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ παραμένουν σε απόσταση… βολής και έτσι, οι Πειραιώτες δεν έχουν περιθώρια για “γκέλα” κόντρα στον ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί δεν έχουν ξεκινήσει καλά το φετινό πρωτάθλημα και έχουν ήδη αλλάξει προπονητή, με τον Χρήστο Κόντη να προσπαθεί να απομακρύνει πλέον την ομάδα από τις τελευταίες θέσεις. Ολυμπιακός και ΟΦΗ αγωνίστηκαν πέρυσι στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και φέτος θα “μονομαχήσουν” και στο Super Cup, αλλά προηγείται η αναμέτρησή τους στη 13η αγωνιστική της Super League.

Η προαναγγελία της Super League

Ο Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί με 16 διαδοχικές νίκες απέναντι στον ΟΦΗ στις αναμετρήσεις τους και στις δύο έδρες, ενώ ως γηπεδούχος έχει επικρατήσει στα δέκα τελευταία τους παιχνίδια. Μετά το ισόπαλο 2-2 στις 29 Οκτωβρίου 2011 στο Στάδιο Καραϊσκάκης ακολούθησαν δέκα νίκες των Ερυθρολεύκων και στις έξι από αυτές δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ.

Η μοναδική νίκη της ομάδας της Κρήτης ήταν με το εντυπωσιακό 5-4 στις 27 Μαΐου 1990. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League, αφού ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-0 στο 48ο λεπτό με τα γκολ των Ντέταρι, Μητρόπουλου, Κωφίδη και Τσιαντάκη και η ομάδα της Κρήτης πήρε τη νίκη χάρη στα τέρματα των Μαρινάκη, Βέρα (2), Μπατσινίλα και Βάβουλα.

Η τελευταία φορά που ο ΟΦΗ πήρε βαθμούς με τον Ολυμπιακό ήταν στις 21 Οκτωβρίου 2018, όταν επικράτησε με 1-0 στην Κρήτη και μετά από αυτή την αναμέτρηση ξεκίνησε το σερί με τις 16 διαδοχικές νίκες των Ερυθρολεύκων. Μάλιστα στα πέντε τελευταία και στις δύο έδρες, οι νίκες του Ολυμπιακού είναι χωρίς να δεχθεί τέρμα.

Έχουν σημειωθεί γκολ στα 46 από τα 47 παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες και το μοναδικό 0-0 ήταν στις 29 Μαρτίου 1992.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ

48 ΑΓΩΝΕΣ

43 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

4 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

1 ΝΙΚΗ ΟΦΗ

ΓΚΟΛ: 125-32