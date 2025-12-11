Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ημέρα, η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον τελικό του Betsson Super Cup

Η ενημέρωση της ΕΠΟ για τον αγώνα που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο του 2026, στο ελληνικό ποδόσφαιρο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Oλυμπιακός και ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στο Παγκρήτιο Στάδιο το Σάββατο 3 Ιανουαρίου για το Betsson Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο στο πρώτο ματς του 2026 για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ΕΠΟ ενημέρωσε πως η ώρα έναρξης του τελικού του Betsson Super Cup θα είναι στις 21:00. Θυμίζουμε πως το Ολυμπιακός – ΟΦΗ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega.

“Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 21:00 ανοίγει, στο Παγκρήτιο Στάδιο, η ποδοσφαιρική αυλαία της νέας χρονιάς, με την επαναφορά του Betsson Super Cup ύστερα από 18 χρόνια.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Betsson, ΟΦΗ, σε μια αναμέτρηση που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή της προηγούμενης σεζόν.

Το Ηράκλειο ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη θέαμα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο του έτους και να βάζουν ξανά στη ζωή μας έναν θεσμό που αναβιώνει ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες” αναφέρει η ΕΠΟ στην ανακοίνωσή της

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
202
82
81
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo