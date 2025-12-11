Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ημέρα, η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον τελικό του Betsson Super Cup

Oλυμπιακός και ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στο Παγκρήτιο Στάδιο το Σάββατο 3 Ιανουαρίου για το Betsson Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο στο πρώτο ματς του 2026 για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ΕΠΟ ενημέρωσε πως η ώρα έναρξης του τελικού του Betsson Super Cup θα είναι στις 21:00. Θυμίζουμε πως το Ολυμπιακός – ΟΦΗ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega.

“Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 21:00 ανοίγει, στο Παγκρήτιο Στάδιο, η ποδοσφαιρική αυλαία της νέας χρονιάς, με την επαναφορά του Betsson Super Cup ύστερα από 18 χρόνια.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Betsson, ΟΦΗ, σε μια αναμέτρηση που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή της προηγούμενης σεζόν.

Το Ηράκλειο ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη θέαμα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο του έτους και να βάζουν ξανά στη ζωή μας έναν θεσμό που αναβιώνει ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες” αναφέρει η ΕΠΟ στην ανακοίνωσή της