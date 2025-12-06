Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Λιγότερα από 800 εισιτήρια απομένουν για το νέο sold out στο «Καραϊσκάκης»

Κατάμεστο θα είναι για μία ακόμη φορά το γήπεδο του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (06/12/25, 17:00, Live από το Newsit.gr) τον ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική της Super League, και η αναμέτρηση αναμένεται να είναι sold out στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”.

Με ένα σερί 6 νικών στη Super League, ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας και θα προσπαθήσει να παραμείνει εκεί, με νίκη επί το ΟΦΗ, μπροστά στους οπαδούς του.

Το “Καραϊσκάκης” θα είναι μάλιστα για μία ακόμη φορά κατάμεστο, αφού λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, είχαν απομείνει λιγότερα από 800 εισιτήρια διαθέσιμα για τους οπαδούς της ομάδας.

