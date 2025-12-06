Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – ΟΦΗ live για τη 13η αγωνιστική της Super League

Να παραμείνει μόνος πρώτος θέλει ο Ολυμπιακός με νίκη επί του ΟΦΗ
ΦΩΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Super League
13η αγωνιστική
1 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” για την 13η αγωνιστική της Super League, με στόχο την 7η σερί νίκη του στο πρωτάθλημα, που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

17:35 | 06.12.2025
40'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 2-0 με τον Ελ Κααμπί ξανά
17:35 | 06.12.2025

Μετά από εκτέλεση κόρνερ και  πάσα-τακουνάκι του Πιρόλα από τα αριστερά, ο Μαροκινός στράικερ έκανε το ανάποδο ψαλίδι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λίλο

17:31 | 06.12.2025
33'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 1-0 με ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί
17:27 | 06.12.2025
31'

Μεγάλη επέμβαση του Λίλο -με το πόδι- σε σουτ του Έσε

17:24 | 06.12.2025
26'
Κίτρινη κάρτα στον Νους
17:20 | 06.12.2025
24'

Άστοχο σουτ του Στρεφέτσα, σχεδόν από το ύψος του πέναλρι και θέση αριστερά - Λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι η μπάλα

17:17 | 06.12.2025
19'

μεγάλη επέμβαση του Λίλο στη δεξιά του γωνία και χαμηλά, σε φαλτσαριστό σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς

17:16 | 06.12.2025
15'

Μεγάλη επέμβαση του Λίλο, σε γυριστή κεφαλιά του Μπιανκόν

17:13 | 06.12.2025
13'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Σέντρα του Στρεφέτσα από τα αριστερά με το δεξί πόδι, ο Ελ Κααμπί -μέσα από τη μεγάή περιοχή- βρήκε με τακουνάκι τον ταρέμι, ο Ιρανός ελίχθηκε, έκανε το σουτ, αλλά ο Λαμπρόπουλος έκανε σωτήριο τάκλιν. Ο Ταρέμι έκανε νέο σουτ αλλά ο Κρίζμανιτς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος

17:09 | 06.12.2025
13'

Κακό μακρινό σουτ του Μουζακίτη

17:02 | 06.12.2025
9'

Δέχεται μεγάλη πίεση ο ΟΦΗ - Αρκετές μπαλιές του Ολυμπιακού για να πάνε στον Ελ Κααμπί

17:02 | 06.12.2025
2'

Ο Λίλο έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ το σουτ τυου Μουζακίτη

17:01 | 06.12.2025

Από το 2011 έχουν να φύγουν από εδώ αλώβητοι οι Κρητικοί από το Φαληρο, που στις 3 Ιανουαρίου θα φιλοξενήσουν τους Πειραιώτες για το Super Cup

17:01 | 06.12.2025
"Σέντρα" στον αγώνα
16:54 | 06.12.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

16:53 | 06.12.2025

Η παρουσίαση των ομάδων αυτή τη στιγμή στο "Καραϊσκάκης"

16:52 | 06.12.2025

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κομισοπούλου

4ος: Ανδριανός

VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος

16:52 | 06.12.2025

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο - Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Λέουις - Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς - Φούντας, Ανδρούτσος, Νους - Θεοδοσουλάκης.

Στον πάγκο του ΟΦΗ είναι οι: Κατσίκας, Χριστογεώργος, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Χνάρης, Ρακονιάτς, Σιτμαλίδης.

16:52 | 06.12.2025
16:52 | 06.12.2025
16:51 | 06.12.2025

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης - Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα - Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς - Ταρέμι, Ελ Καμπί.

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γκαρθία, Καμπελά, Γιαζίτζι, Μάντσα, Τσικίνιο, Ποντένσε.

16:51 | 06.12.2025

Ας δούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων

16:51 | 06.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός – ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική στη Super League

16:51 | 06.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
