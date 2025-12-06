Ολυμπιακός – ΟΦΗ live για τη 13η αγωνιστική της Super League

13'

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Σέντρα του Στρεφέτσα από τα αριστερά με το δεξί πόδι, ο Ελ Κααμπί -μέσα από τη μεγάή περιοχή- βρήκε με τακουνάκι τον ταρέμι, ο Ιρανός ελίχθηκε, έκανε το σουτ, αλλά ο Λαμπρόπουλος έκανε σωτήριο τάκλιν. Ο Ταρέμι έκανε νέο σουτ αλλά ο Κρίζμανιτς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος