Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Το απίθανο ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, σκοράροντας με όποιον τρόπο θέλει με τη φανέλα του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν.

Ο Ελ Κααμπί ήταν ο άνθρωπος που χάρισε ουσιαστικά ακόμα μία νίκη στον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας τα δύο πρώτα γκολ των Πειραιωτών κόντρα στον ΟΦΗ στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Το πολυβόρο του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ στο 33′ με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι. Σε εκτέλεση κόρνερ, ο Πιρόλα έκανε τακουνάκι προς την καρδιά της άμυνας κι εκεί ο Μαροκινός φορ  έπιασε ένα τρομερό ψαλιδάκι κι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Λίλο για το 1-0.

Στο 40′ ο Ελ Καμπί έκανε με κεφαλιά σε σέντρα του Ροντινέι το 2-0 κι έφτασε τα 15 γκολ στη σεζόν, εκ των οποίων τα 12 στις 13 αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

