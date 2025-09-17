Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – Πάφος 4-0: Επιβλητικό ξεκίνημα για τους Πειραιώτες στο Youth League

Δύο γκολ ο Χάμζα και από ένα οι Κότσαλος και Λιατσικούρας για τους Πειραιώτες
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν κόντρα στην Πάφο (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Πάφο και επικράτησε με το επιβλητικό 4-0, στην πρεμιέρα της σεζόν στο Youth League, δείχνοντας έτσι το… δρόμο και στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς του Champions League.

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού αποτέλεσε την κορυφαία ομάδα του Youth League την προηγούμενη διετία και ξεκίνησε εντυπωσιακά και τη νέα σεζόν, με το ευρύ 4-0 επί της Πάφου στο Ρέντη.

Κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Σίμου στο ματς, ήταν ο Έρικ Χάμζα με δύο γκολ κόντρα στην κυπριακή ομάδα, ενώ το σκορ άνοιξε για τους Πειραιώτες ο 17χρονος Κότσαλος και το τέταρτο γκολ πέτυχε ο Λιατσικούρας με πέναλτι. Ο Ολυμπιακός είχε μάλιστα κι άλλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, με τον Τζαμαλή να “σημαδεύει” το δοκάρι στη σημαντικότερη από αυτές.

Οι Πειραιώτες μπήκαν έτσι με το… δεξί στο φετινό Youth League και πλέον το επόμενο παιχνίδι τους είναι κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. 

Οι συνθέσεις στο Ολυμπιακός – Πάφος

Ολυμπιακός: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης (69′ Φράγκος), Χάμζα (59′ Κολοκοτρώνης), Λιατσικούρας (81′ Λάνα), Φίλης, Κότσαλος (59′ Βασιλακόπουλος), Αγγελάκης (46′ Τζαμαλής).

Πάφος: Πέτρου, Χριστοφόρου (63′ Προδρόμου), Ιωάννου (78′ Χαραλαμπίδης), Σκάφι, Ιγνατιάδης, Σιδερένιος, Μιχαήλ, Στεφάνου (84′ Αριστοδήμου), Άλβες, Μοράες (63′ Χατζημήτσης), Μαυρουδής (78′ Καρυπίδης).

