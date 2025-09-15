Ολυμπιακός – Πάφος: Ο διαιτητής του περσινού τελικού του Champions League, Ίστβαν Κόβατς, στην ερυθρόλευκη πρεμιέρα

O Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς, διαιτητής του τελευταίου τελικού Champions League (2024/25), ανάμεσα σε Παρί Σερν Ζερμέν και Ίντερ στο Μόναχο (5-0), ορίστηκε από την UEFA στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League phase του Champions League, με αντίπαλο την Πάφο (17.09.2025, 19:45, Newsit.gr).

Ο 40χρονος διαιτητής που θα βρεθεί στο Ολυμπιακός – Πάφος είναι διαιτητής της FIFA από το 2010, και ανήκει στην κατηγορία elite των ρέφερι της UEFA.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μιχάι Μαρίτσα και Φέρεντς Τουνιόγκι, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Σάμπολτς Κόβατς, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Τσάταλιν Πόπα, με τον Μαρσέλ Μπιρσάν ως βοηθό VAR.