Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός – Πάφος: Ο διαιτητής του περσινού τελικού του Champions League, Ίστβαν Κόβατς, στην ερυθρόλευκη πρεμιέρα

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την αγωνιστική επιστροφή του στο Champions League
Ο διαιτητής Ίνστβαν Κόβατς (ΦΩΤΟ EPA
Ο διαιτητής Ίνστβαν Κόβατς (ΦΩΤΟ EPA/ROBERT GHEMENT)

O Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς, διαιτητής του τελευταίου τελικού Champions League (2024/25), ανάμεσα σε Παρί Σερν Ζερμέν και Ίντερ στο Μόναχο (5-0), ορίστηκε από την UEFA στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League phase του Champions League, με αντίπαλο την Πάφο (17.09.2025, 19:45, Newsit.gr).

Ο 40χρονος διαιτητής που θα βρεθεί στο Ολυμπιακός – Πάφος είναι διαιτητής της FIFA από το 2010, και ανήκει στην κατηγορία elite των ρέφερι της UEFA.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μιχάι Μαρίτσα και Φέρεντς Τουνιόγκι,  τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Σάμπολτς Κόβατς, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Τσάταλιν Πόπα, με τον Μαρσέλ Μπιρσάν ως βοηθό VAR.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Οι «χάλκινοι» της Εθνικής ομάδας μπάσκετ δέχτηκαν θερμή υποδοχή στην Ελλάδα – Συγκινητικές εικόνες με τις οικογένειες των διεθνών
Σύζυγοι, παιδιά και γονείς των παικτών της εθνικής ομάδας έσπευσαν στο Ελ. Βενιζέλος να συγχαρούν τους αγαπημένους διεθνείς για την τεράστια επιτυχία και υπερηφάνεια που χάρισαν σε ολόκληρη την χώρα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η μητέρα του, Βερόνικα Αντετοκούνμπο
Newsit logo
Newsit logo