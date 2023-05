Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 9η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τους δυο προπονητές να κάνουν γνωστές τις ενδεκάδες που επέλεξαν.

Ζοσέ Ανιγκό και Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσαν τους παίκτες που θα ξεκινήσουν στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, ελπίζοντας πως θα είναι και αυτοί που θα βοηθήσουν την κάθε ομάδα, να φτάσει στη νίκη.

Με την ενδεκάδα που παρέταξε τον Ολυμπιακό κόντρα στην ΑΕΚ και διάταξη 4-3-3 “κατεβάζει” ο Ζοσέ Ανιγκό τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του “Καραϊσκάκης”

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Σωκράτης, Ντόη, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Σαμασέκου, Χουάνγκ, Μπιέλ, Φορτούνης, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan!#Olympiacos #slgr #OLYPAO #Stoiximan pic.twitter.com/14kuEGQO6y