Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πρόταση γάμου από οπαδό στο μικρό τελικό της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο “μικρό” τελικό του Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, με το παιχνίδι να μην έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον και τα “φώτα” να κλέβει μία πρόταση γάμου.

Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης, ένας οπαδούς κατέβηκε από την κερκίδα στο παρκέ για να παίξει σε διαγωνισμό, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε συνεννόηση για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο Final Four της Euroleague.

Κάνοντας έτσι έκπληξη στη σύντροφό του, γονάτησε μέσα στο παρκέ του γηπέδου στο Άμπου Ντάμπι και της ζήτησε να τον παντρευτεί, για να δεχθεί τελικά και τη θετική απάντηση, μετά την αρχική έκπληξη της κοπέλας.

A ring in the third-place game… and it wasn’t even on the scoreboard!



A proposal after Q1 in the third-place game, and the crowd turned into one big heart!



Congrats to the couple—we love to see it! pic.twitter.com/NNI6rMYUf7