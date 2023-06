Το μήνυμα που έστειλε ο Δημήτρης Αγραβάνης στον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, στο game 3 των τελικών της Basket League.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 75-52 στην έδρα του Ολυμπιακού και πλέον καλείται να πάρει τη νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ, την ερχόμενη Πέμπτη (15.06 / 21:15), προκειμένου να διατηρήσει… ζωντανές τις ελπίδες του για τον τίτλο, αλλά και για να μην δει τους Πειραιώτες να χρίζονται πρωταθλητές μέσα στο “σπίτι” των “πρασίνων”. Ο Δημήτρης Αγραβάνης έκανε σκληρή αυτοκριτική εκ μέρους όλης της ομάδας.

«Παίξαμε σκ@@@. Πάμε να πάρουμε το επόμενο παιχνίδι», ανέφερε ο 28χρονος πάουερ φόργουορντ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Αγραβάνης αγωνίστηκε για 13:42 στο game 3 των τελικών της basket League που έγινε στο ΣΕΦ και είχε 4 πόντους (2/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

We played like shit today… Let’s go to the next one!!!