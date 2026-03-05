Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Βεζένκοφ και Γουόκαπ οι Πειραιώτες στο ντέρμπι των «αιωνίων»

Αμφίβολος ο Μόντε Μόρις για τους ερυθρόλευκους
Ο Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ
Ο Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ σε παιχνίδι του Ολυμπιακού/ EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague (06/03/26, 21:15) και θα παραταχθεί οριστικά χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν.

Πέρα από τον Βεζένκοφ και τον Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να μην έχει στη δωδεκάδα του κόντρα στον Παναθηναϊκό και τον Μόρις, που αισθάνθηκε σφίξιμο στη μέση. Ο Βούλγαρος φόργουορντ συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη μέση που αποκόμμισε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Τόμας Γουόκαπ ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό, που δεν του επιτρέπει να προπονηθεί και θα τον κρατήσει εκτός από τη μεγάλη μάχη στο ΣΕΦ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τους Πειραιώτες να είναι πλήρεις στη γραμμή των ψηλών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
161
128
100
82
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo