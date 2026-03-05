Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Βεζένκοφ και Γουόκαπ οι Πειραιώτες στο ντέρμπι των «αιωνίων»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague (06/03/26, 21:15) και θα παραταχθεί οριστικά χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν.

Πέρα από τον Βεζένκοφ και τον Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να μην έχει στη δωδεκάδα του κόντρα στον Παναθηναϊκό και τον Μόρις, που αισθάνθηκε σφίξιμο στη μέση. Ο Βούλγαρος φόργουορντ συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη μέση που αποκόμμισε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τόμας Γουόκαπ ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό, που δεν του επιτρέπει να προπονηθεί και θα τον κρατήσει εκτός από τη μεγάλη μάχη στο ΣΕΦ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τους Πειραιώτες να είναι πλήρεις στη γραμμή των ψηλών.