Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0 τελικό: Νίκη με πεντάρα για τους Πειραιώτες

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» η πρώτη αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Super League
Ο Ελ Κααμπί πανηγυρίζει με τον Καμπελά
Super League
3η αγωνιστική
5 - 0
Τελικο
Ο Ελ Κααμπί πανηγυρίζει με τον Καμπελά/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 5-0 του Πανσερραϊκό στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League. Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι στο δεύτερο μέρος εκμεταλλευόμενοι την κόκκινη κάρτα του Γκριν και έκαναν «πάρτι» στην άμυνα του Πανσερραϊκού.

19:59 | 13.09.2025
19:59 | 13.09.2025
Λήξη στο παιχνίδι. Νίκη με 5-0 για τον Ολυμπιακό
19:55 | 13.09.2025

Ασίστ από τον Γιαζίτσι και κεφαλιά του Ταρέμι για το 5-0 των «ερυθρολεύκων».

19:55 | 13.09.2025
93'
Δευτερό γκολ από τον Ταρέμι! 5-0 για τον Ολυμπιακό
19:44 | 13.09.2025
88'
Και τέταρτο γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμι σκοράρει στο ντεμπούτο του

Ο Ιρανός πλάσαρε άψογα τον Τιναλίνι για το 4-0

19:44 | 13.09.2025
83'
Ο Τιναλίνι απέκρουσε με τη βοήθεια του δοκαριού
19:43 | 13.09.2025
82'
Πέναλτι για τον Ολυμπιακό

Για μαρκάρισμα του Δοϊρανλή πάνω στον Ταρεμί.

19:42 | 13.09.2025
80'

Πλέον, ο Ολυμπιακός έχει ρίξει το ρυθμό, έχοντας και στο μυαλό του την αναμέτρηση με την Παφο για το Champions League.

19:36 | 13.09.2025
Ο έντονος πανηγυρισμός του Ποντένσε στο γκολ του
Ο Ποντένσε πανηγυρίζει το τέρμα του/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:34 | 13.09.2025

Ο Ντάνιελ Ποντένσε με ένα τρομερό σουτ από τα 30 μέτρα με το δεξί πόδι νίκησε τον Τιναλίνι και τρία λεπτά μετά την είσοδό του, ευχαρίστησε με γκολ τους φιλάθλους για τη ζεστή υποδοχή. 

19:31 | 13.09.2025
71'
Επιστρέφει με γκολ ο Ποντένσε, 3-0 για τον Ολυμπιακό
19:30 | 13.09.2025
69'
Ο Ποντένσε πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και αποθεώθηκε, ντεμπούτο και για τον Ταρεμί.
19:29 | 13.09.2025
Ο Ορτέγκα με ωραίο πλασέ μετά από φάση διαρκείας διπλασίασε τα τέρματα των «ερυθρολεύκων»
19:28 | 13.09.2025
66'
Δεύτερο τέρμα για τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα
19:21 | 13.09.2025
63'
Δεν έχει αλλάξει η εικόνα στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός έχει την υπεροχή και  προσπαθεί να απειλήσει κυρίως με σέντρες στην άμυνα του Πανσερραϊκού, με τους φιλοξενούμενους να είναι καλά κλεισμένοι και να απομακρύνουν στις περισσότερες στιγμές. 

19:18 | 13.09.2025
Ο πανηγυρισμός του Ελ Κααμπί με τον Καμπελά
Αγκαλιά Καμπελά και Ελ Κααμπί/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:13 | 13.09.2025
56'

Ο Ολυμπιακός ελέγχει πλήρως το ρυθμό του αγώνα, είναι γύρω από την περιοχή του Πανσερραϊκού και ψάχνει τη στιγμή του για να κλειδώσει τη νίκη. 

19:11 | 13.09.2025
49'

Ο Ορτέγκα έκανε σέντρα ακριβείας για τον Μαροκινό και αυτός με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Αυτό θα βοήθησει τους γηπεδούχους να μην αγχωθούν στην αναμέτρηση, μιας και παίζουν με παίκτη παραπάνω.

19:10 | 13.09.2025
49'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Κααμπί
19:08 | 13.09.2025
48'

Ο Ντάνιελ Ποντένσε σηκώθηκε για ζέσταμα και το κοινό του Ολυμπιακού έδειξε τον ενθουσιασμό του.

19:07 | 13.09.2025
Έναρξη στο δεύτερο μέρος
18:51 | 13.09.2025

Ο Ολυμπιακός είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, με κυριότερη αυτή του Ελ Κααμπί, που δεν μπόρεσε να κρεμάσει τον Τιναλίνι. Ο Πανσερραϊκός είχε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μπανζάκι, μετά το λάθος του Μπιανκόν. Στο 35' ο Γκριν είδε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του δέκα παίκτες. Από εκεί και έπειτα, οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να απειλήσουν, όμως δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία. 

18:49 | 13.09.2025
Ημίχρονο στην αναμέτρηση
18:48 | 13.09.2025
48'
Κεφαλιά από τον Έσε, μπλόκαρε εύκολα ο Τιναλίνι
18:48 | 13.09.2025
47'
Αλλεπάλληλα κόρνερ για τους γηπεδούχους στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους
18:45 | 13.09.2025
45'
Τέσσερα λεπτά καθυστερήσεων
18:43 | 13.09.2025
44'
Στο έδαφος ο Ντε Μάρκο, μετά από σύγκρουση με τον Τιναλίνι
18:40 | 13.09.2025
42'
Στο έδαφος ο Τιναλίνι, δέχεται τις πρώτες βοήθειες
18:37 | 13.09.2025
39'
Ο Ολυμπιακός πλέον έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα

Ψάχνει να βρει κενά στην άμυνα του Πανσερραϊκού, που όπως είναι λογικο έχει γυρίσει κάποια μέτρα πίσω. 

18:36 | 13.09.2025
36'

Με δέκα παίκτες θα συνεχίσει ο Πανσερραϊκός για πολύ μεγάλο διάστημα στην αναμέτρηση. 

18:35 | 13.09.2025
Κόκκινη κάρτα στον Αντρέ Γκριν για το φάουλ πάνω στον Ρέτσο!
18:35 | 13.09.2025
34'
Στο VAR ο Ζαμπαλάς
18:32 | 13.09.2025
33'
Κίτρινη κάρτα στον Γκρίν

Για μία σύγκρουση με τον Ρέτσο. Σήκωσε επικίνδυνα το πόδι του ο επιθετικός του Πανσερραϊκού. 

18:31 | 13.09.2025
30'
Καλή στιγμή από τον Στρεφέτσα

Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού δοκίμασε με αριστερό πλασέ, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το δοκάρι των φιλοξενούμενων. 

18:22 | 13.09.2025
23'
Απίθανη ευκαιρία του Μπανζάκι

Απρόσεχτη πάσα με το κεφάλι του Μπιανκόν στον Τζολάκη, ο Μπανζάκι πρόλαβε και τσίμπησε με το κεφάλι, όμως δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα παρότι ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν εκτός εστίας.

18:20 | 13.09.2025
21'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας, όμως το πλασέ του δεν ήταν καλό και ο Τιναλίνι μπλόκαρε. 

18:19 | 13.09.2025
20'
Χαμένη ευκαιρία από τον Τσικίνιο

Ο Τσικίνιο εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Ορτέγκα και με τη μία σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Τιναλίνι. 

18:19 | 13.09.2025
19'
Ο Στρεφέτσα αντικατέστησε τον Ζέλσον Μάρτινς
18:17 | 13.09.2025
18'
Κίτρινη κάρτα στον Μπανζάκι
18:16 | 13.09.2025
16'
Ο Ζέλσον Μάρτινς έχει κάποιο πρόβλημα και θα γίνει αναγκαστική αλλαγή

Ετοιμάζεται ο Στρεφέτσα.

18:13 | 13.09.2025
15'

Ελέγχθηκε μία φάση για πέναλτι στην περιοχή του Πανσερραϊκού, ο διαιτητής όμως έδειξε να συνεχιστεί η αναμέτρηση. 

18:12 | 13.09.2025
13'

Ο Πανσερραϊκός στα τελευταία τρία λεπτά έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του και έχει ισορροπήσει την αναμέτρηση. 

18:08 | 13.09.2025
10'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό

Ο Τζολάκης κράτησε ανέπαφη την εστία του, μετά από σουτ του Μπανζάκι. Ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, με τη φάση να είναι οριακή. 

18:06 | 13.09.2025
6'
Πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους!

Ο Ελ Κααμπί πήρε την μπάλα από τον Τσικίνιο, έκανε το πλασέ, όμως μπλόκαρε ο Τιναλίνι. Όλα ξεκίνησαν από τον Μπιανκόν.

18:04 | 13.09.2025
3'

Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. 

18:03 | 13.09.2025
Με το γιο του βγήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο Ελ Κααμπί με το γιο του/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
17:58 | 13.09.2025
Σέντρα στο παιχνίδι!
17:55 | 13.09.2025

Οι δύο ομάδες κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

17:55 | 13.09.2025
Σε πέντε λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση!
17:53 | 13.09.2025
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο «Γ. Καραϊσκάκης»/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
17:47 | 13.09.2025
Εκτός αποστολής για τον Ολυμπιακό είναι ο Ρόντινει, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της ομάδας.
Ο Ρόντινει με τον Κοβάσεβιτς/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
17:45 | 13.09.2025

Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους θα είναι οι Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Ρουμιάντσεφ, Γκιλαουμλερ, Δοϊρανλής, Νανέλι, Σαλβάνος, Μασκανάκης, Σοφιανός και Σαββίδης.

17:45 | 13.09.2025
Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού: Τιναλίνι, Λύρατζη, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούση, Λιάσο, Ομεονγκά, Φαλέ, Μπανζάκι, Γκριν, Ιβάν.
17:45 | 13.09.2025

Στον πάγκο για τους «ερυθρόλευκους θα είναι οι Πασχαλάκης, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Μάνσα, Ποντένσε.

17:41 | 13.09.2025
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Καμπελά, Ελ Κααμπί.
17:41 | 13.09.2025

Στο VAR θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, με βοηθό τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

17:40 | 13.09.2025

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς, με βοηθούς τους Νικολακάκη και Κόλλια. Τέταρτος διαιτητές είναι ο Γιαννούκας.

17:37 | 13.09.2025

Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός θα ψάξει το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα σε μία δύσκολη έδρα, μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα με ΑΕΚ και ΟΦΗ.

17:36 | 13.09.2025

Ο Ολυμπιακός ψάχνει την τρίτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλήμα, λίγο πριν ξεκινήσει το «ταξίδι» του στο Champions League, κόντρα στην Πάφο. 

17:36 | 13.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική της Super League.

17:33 | 13.09.2025
Αθλητικά
