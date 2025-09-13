Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0 τελικό: Νίκη με πεντάρα για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 5-0 του Πανσερραϊκό στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League. Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι στο δεύτερο μέρος εκμεταλλευόμενοι την κόκκινη κάρτα του Γκριν και έκαναν «πάρτι» στην άμυνα του Πανσερραϊκού.
Ασίστ από τον Γιαζίτσι και κεφαλιά του Ταρέμι για το 5-0 των «ερυθρολεύκων».
Ο Ιρανός πλάσαρε άψογα τον Τιναλίνι για το 4-0
Για μαρκάρισμα του Δοϊρανλή πάνω στον Ταρεμί.
Πλέον, ο Ολυμπιακός έχει ρίξει το ρυθμό, έχοντας και στο μυαλό του την αναμέτρηση με την Παφο για το Champions League.
Ο Ντάνιελ Ποντένσε με ένα τρομερό σουτ από τα 30 μέτρα με το δεξί πόδι νίκησε τον Τιναλίνι και τρία λεπτά μετά την είσοδό του, ευχαρίστησε με γκολ τους φιλάθλους για τη ζεστή υποδοχή.
Ο Ολυμπιακός έχει την υπεροχή και προσπαθεί να απειλήσει κυρίως με σέντρες στην άμυνα του Πανσερραϊκού, με τους φιλοξενούμενους να είναι καλά κλεισμένοι και να απομακρύνουν στις περισσότερες στιγμές.
Ο Ολυμπιακός ελέγχει πλήρως το ρυθμό του αγώνα, είναι γύρω από την περιοχή του Πανσερραϊκού και ψάχνει τη στιγμή του για να κλειδώσει τη νίκη.
Ο Ορτέγκα έκανε σέντρα ακριβείας για τον Μαροκινό και αυτός με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Αυτό θα βοήθησει τους γηπεδούχους να μην αγχωθούν στην αναμέτρηση, μιας και παίζουν με παίκτη παραπάνω.
Ο Ντάνιελ Ποντένσε σηκώθηκε για ζέσταμα και το κοινό του Ολυμπιακού έδειξε τον ενθουσιασμό του.
Ο Ολυμπιακός είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, με κυριότερη αυτή του Ελ Κααμπί, που δεν μπόρεσε να κρεμάσει τον Τιναλίνι. Ο Πανσερραϊκός είχε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μπανζάκι, μετά το λάθος του Μπιανκόν. Στο 35' ο Γκριν είδε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του δέκα παίκτες. Από εκεί και έπειτα, οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να απειλήσουν, όμως δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία.
Ψάχνει να βρει κενά στην άμυνα του Πανσερραϊκού, που όπως είναι λογικο έχει γυρίσει κάποια μέτρα πίσω.
Με δέκα παίκτες θα συνεχίσει ο Πανσερραϊκός για πολύ μεγάλο διάστημα στην αναμέτρηση.
Για μία σύγκρουση με τον Ρέτσο. Σήκωσε επικίνδυνα το πόδι του ο επιθετικός του Πανσερραϊκού.
Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού δοκίμασε με αριστερό πλασέ, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το δοκάρι των φιλοξενούμενων.
Απρόσεχτη πάσα με το κεφάλι του Μπιανκόν στον Τζολάκη, ο Μπανζάκι πρόλαβε και τσίμπησε με το κεφάλι, όμως δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα παρότι ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν εκτός εστίας.
Ο Μαροκινός εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας, όμως το πλασέ του δεν ήταν καλό και ο Τιναλίνι μπλόκαρε.
Ο Τσικίνιο εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Ορτέγκα και με τη μία σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Τιναλίνι.
Ετοιμάζεται ο Στρεφέτσα.
Ελέγχθηκε μία φάση για πέναλτι στην περιοχή του Πανσερραϊκού, ο διαιτητής όμως έδειξε να συνεχιστεί η αναμέτρηση.
Ο Πανσερραϊκός στα τελευταία τρία λεπτά έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του και έχει ισορροπήσει την αναμέτρηση.
Ο Τζολάκης κράτησε ανέπαφη την εστία του, μετά από σουτ του Μπανζάκι. Ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, με τη φάση να είναι οριακή.
Ο Ελ Κααμπί πήρε την μπάλα από τον Τσικίνιο, έκανε το πλασέ, όμως μπλόκαρε ο Τιναλίνι. Όλα ξεκίνησαν από τον Μπιανκόν.
Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
Οι δύο ομάδες κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.
Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους θα είναι οι Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Ρουμιάντσεφ, Γκιλαουμλερ, Δοϊρανλής, Νανέλι, Σαλβάνος, Μασκανάκης, Σοφιανός και Σαββίδης.
Στον πάγκο για τους «ερυθρόλευκους θα είναι οι Πασχαλάκης, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Μάνσα, Ποντένσε.
Στο VAR θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, με βοηθό τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς, με βοηθούς τους Νικολακάκη και Κόλλια. Τέταρτος διαιτητές είναι ο Γιαννούκας.
Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός θα ψάξει το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα σε μία δύσκολη έδρα, μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα με ΑΕΚ και ΟΦΗ.
Ο Ολυμπιακός ψάχνει την τρίτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλήμα, λίγο πριν ξεκινήσει το «ταξίδι» του στο Champions League, κόντρα στην Πάφο.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική της Super League.
