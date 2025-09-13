Αθλητικά

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Ο Ντανιέλ Ποντένσε επέστρεψε με γκολ και αποθεώθηκε από τον κόσμο στο «Καραϊσκάκης»

Ο Ποντένσε έβαλε... φωτιά στην εξέδρα μετά από τρία λεπτά στο ματς για τον Ολυμπιακό
Ο Ποντένσε πανηγυρίζει κόντρα στον Πανσερραϊκό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ποντένσε πανηγυρίζει κόντρα στον Πανσερραϊκό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού σε επίσημο αγώνα και μάλιστα κατάφερε να σκοράρει στο νέο του ντεμπούτο με τους Πειραιώτες, κόντρα στον Πανσερραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της Super League.

Με τον Ολυμπιακό να προηγείται ήδη με 2-0, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έριξε στο ματς ως αλλαγή τον Ντανιέλ Ποντένσε κόντρα στον Πανσερραϊκό και αυτός χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να ανοίξει ξανά… λογαριασμό με τους Πειραιώτες.

Με ένα τρομερό σουτ από τα 30 μέτρα, με το δεξί πόδι, ο Πορτογάλος εξτρέμ νίκησε τον Τιναλίνι και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, που πανηγύρισαν έξαλλα το τέρμα του αγαπημένου τους ποδοσφαιριστή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo