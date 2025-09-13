Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Ο Ντανιέλ Ποντένσε επέστρεψε με γκολ και αποθεώθηκε από τον κόσμο στο «Καραϊσκάκης»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού σε επίσημο αγώνα και μάλιστα κατάφερε να σκοράρει στο νέο του ντεμπούτο με τους Πειραιώτες, κόντρα στον Πανσερραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της Super League.

Με τον Ολυμπιακό να προηγείται ήδη με 2-0, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έριξε στο ματς ως αλλαγή τον Ντανιέλ Ποντένσε κόντρα στον Πανσερραϊκό και αυτός χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να ανοίξει ξανά… λογαριασμό με τους Πειραιώτες.

Με ένα τρομερό σουτ από τα 30 μέτρα, με το δεξί πόδι, ο Πορτογάλος εξτρέμ νίκησε τον Τιναλίνι και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, που πανηγύρισαν έξαλλα το τέρμα του αγαπημένου τους ποδοσφαιριστή.