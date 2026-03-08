Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 100-73: Τον διέλυσε με σεληνιασμένο Πίτερς και παρέμεινε αήττητος στη Greek Basketball League

Τι κι αν αγωνίστηκε χωρίς τους Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ, συντρίβοντας τους Θεσσαλονικείς με 100-73 για την 20η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαιξε εντυπωσιακό μπάσκετ, “καθάρισε” την υπόθεση νίκη από τα πρώτα λεπτά και έφτασε με περίπατο στο 19-0, παραμένοντας αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας της Greek Basketball League.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστικός στο πρώτο παιχνίδι χωρίς τον Γιούρι Ζντοβτς στον πάγκο του, ωστόσο δεν μπόρεσε να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στους Πειραιώτες, υποχωρώντας στο 11-6.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα! 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ είχε εξαιρετικός Ντόντα Χολ, ο οποίος έκανε τα πάντα στο παρκέ.

Από πλευράς ηττημένων, διψήφιοι ήταν οι Ντίμσα (13π.), Μέλβιν (12π.), Ταϊρί (10π.) και Ομορούγι (10π.).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 4, Παπανικολάου 10 (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντόρσεϊ 8 (1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 26 (7/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Χολ 10 (3/5 δίποντα, 4/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουορντ 7 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπουρνελές 2, Λαρεντζάκης 3 (1/7 σουτ), Νετζήπογλου 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Τζόουνς 12 (3/3 δίποντα, 6/6 βολές), Φουρνιέ 11 (1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ).

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 5 (1/7 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόνιαρης 6 (1/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χουγκάζ 2 (1/7 σουτ), Μουρ 4, Ντιμσά 16 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές), Μέλβιν 12 (4/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Ταϊρί 10 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ομορούγι 10 (3/5 δίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης 5 (1), Φίλλιος 6 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 24/33 δίποντα, 11/32 τρίποντα, 19/21 βολές, 34 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 7 επιθετικά), 30 ασίστ, 11 κλεψίματα, 10 λάθη, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 17/36 δίποντα, 8/28 τρίποντα, 15/18 βολές, 33 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 11 επιθετικά), 18 ασίστ, 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 18 λάθη, 17 φάουλ.